Biman Bangladesh reçoit son premier Boeing 787-8

Le rajeunissement de la flotte de Biman Bangladesh est en phase finale. La compagnie a reçu son premier exemplaire de Boeing 787-8 le 19 août, lors d'une cérémonie à Dacca. L'appareil, immatriculé S2-AJS, avait été présenté au salon de Farnborough en juillet.



Son entrée en service est prévue pour le 1er septembre, avec un vol inaugural vers Kuala Lumpur. Il desservira également Singapour. Trois autres 787-8 sont attendus par Biman. L'un entrera en service en novembre, les deux autres seront intégrés en septembre 2019. Biman précise que quatorze pilotes ont déjà été formés sur 787 (à Singapour), ainsi que onze ingénieurs pour la maintenance.



Les Dreamliner de la compagnie bangladaise sont aménagés en configuration biclasse de 271 places, réparties entre 24 fauteuils de classe affaires et 247 sièges de classe économique. Ils sont équipés d'un système de divertissement en vol fourni par Panasonic Avionics et permettront aux passagers de se connecter à un réseau wifi et de passer des appels.



Les appareils faisaient partie d'une commande plus large signée en 2008 qui prévoyait également l'intégration de deux 737-800 et quatre 777-300ER dans la flotte. Les six appareils ont déjà été livrés.