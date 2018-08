Les Blue Angels passent au Super Hornet

Les Blue Angels voleront sur F/A-18 Super Hornet d'ici un peu plus de trois ans. Le Pentagone a notifié un contrat de 17 millions de dollars à Boeing pour modifier neuf F/A-18E et deux F/A-18F en avions adaptés aux démonstrations aériennes de la patrouille acrobatique de l'US Navy. La livraison devrait intervenir fin 2021.



Les Blue Angels ont débuté en 1946 sur F5F Hellcat et volent sur F/A-18 depuis 1986, ayant effectué la transition entre les version A/B et C/D à partir de 2010.



Auparavant, les pilotes ont été aux commandes de F8F Bearcat, F9F-2 et F-9F-5 Panther, F9F-8 Cougar, F11F-1 Tiger, avant de passer sur F-4J Phantom II et A-4F Skyhawk II.