L'Airbus A330-200P2F entre à son tour en service

La famille A330 P2F est au complet. EFW (Elbe Flugzeugwerke) a célébré au début du mois d'août la livraison du premier A330-200P2F à Egyptair Cargo. Il s'agit de l'A330-200 au numéro de série 600 (SU-GCE), entré en service auprès d'Egyptair en 2004 et retiré en 2017 pour être converti à Dresde.



La coentreprise entre ST Aerospace et Airbus a précisé que le programme d'essais en vol s'était achevé en juin et que les certificats de type supplémentaires (STC) de l'EASA et de l'ECAA (Egyptian Civil Aviation Authority) ont été délivrés en juillet, ouvrant la voie à cette livraison. Le tout en totale conformité avec le calendrier.



Egyptair attend deux autres A330-200P2F. L'un (SU-GCJ) a déjà été retiré du service au printemps et se trouve actuellement en conversion.



L'A330-200P2F vient compléter la famille, dont le premier membre, l'A330-300P2F, est entré en service en décembre 2017 auprès de DHL. Le programme, lancé en 2012, consiste notamment à installer une porte de chargement latérale à l'appareil (de 3,58 x 2,56 mètres) et à renforcer son plancher tout en installant un système de chargement motorisé. En parallèle, les portes 2, 3 et 4 sont condamnées et les hublots remplacés par des bouchons. Les deux modèles ont une charge marchande équivalente (60 tonnes) mais sont voués à des marchés différents. L'A330-200P2F convient davantage aux chargements haute densité sur de longues distances, tandis que l'A330-300P2F est plus adapté au transport de messagerie et de colis express qui nécessite du volume.