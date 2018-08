L'Allemagne se met aux drones embarqués

La marine allemande va faire l'acquisition d'un système de drone VTOL embarqué. L'office fédéral pour l'acquisition d'armement a signé un contrat au montant non dévoilé le 3 août pour deux vecteurs aériens Skeldar V-200, ainsi que les équipements associés. La livraison est attendue pour la fin de l'année 2019.



Les Skeldar V-200 seront embarqués à bord des corvettes type K130 (classe Braunschweig) pour des missions ISR. Le drone VTOL est commercialisé par UMS Skeldar, coentreprise entre l'entreprise suisse UMS Aero Group et le constructeur suédois Saab. Le Skeldar V-200 affiche une autonomie de cinq heures, un poids maximal au décollage de 200kg et une vitesse maximale de 130km/h.