Le trafic passagers toujours en hausse

La demande dans le secteur passagers a augmenté de 7,8% en juin par rapport au même mois de l'année précédente, indique l'Association internationale du transport aérien. Le premier semestre 2018 s'est achevé sur une croissance de la demande de 7%, en légère baisse par rapport au premier semestre 2017, qui avait enregistré une croissance de 8,3%.



Le directeur général de l'IATA Alexandre de Juniac, cité dans un communiqué, tempère cependant les bons résultats, affirmant que « la perspective émergente d'une guerre commerciale mondiale jette une ombre sur le tableau » et que la hausse du prix du carburant a pour conséquence une réduction de « l'effet stimulant des bas tarifs ».



Quant au trafic de passagers internationaux, il a également connu une augmentation, soit 7,7% par rapport à juin 2017. Si toutes les régions du monde ont enregistré une hausse du trafic, ce sont le Moyen-Orient et l'Afrique qui caracolent en tête, avec une croissance de 11% de la demande pour les transporteurs du Moyen-Orient et 10,9% pour l'Afrique. Suivent l'Asie-Pacifique avec une croissance de 9,5%, l'Europe à 6,1%, l'Amérique du Nord à 5,9% et l'Amérique Latine à 5,6%.



Sur le marchés de passagers intérieurs, la demande a connu une croissance de 7,9%.