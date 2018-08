Sichuan Airlines reçoit son premier A350

Coup double pour Airbus, qui a effectué le 8 août deux premières livraisons d'A350-900 : l'un pour Air China, l'autre pour Sichuan Airlines - acquis en leasing par le biais d'AerCap. L'avion, en configuration biclasse - 28 sièges business et 303 sièges economy - sera d'abord opéré sur le réseau domestique avant de relier les destinations internationales.



Client d'Airbus depuis 1995, Sichuan Airlines va prochainement opérer 18 A350 : un premier contrat pour quatre appareils en leasing (AerCap et AirLease) avait été annoncé en 2016, avant que la filiale de China Southern et China Eastern n'annonce lors du dernier Salon de Farnborough une commande de dix appareils et de quatre avions supplémentaires en leasing.



La flotte Airbus de Sichuan Airlines était jusque là constituée de 135 appareils : 123 A320 et 12 A330.