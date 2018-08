Sept mille petits satellites lancés d'ici 2027

Pas moins de 7 000 petits satellites, d'un poids inférieur à 500 kilogrammes, devraient être lancés au cours de la prochaine décennie, contre 1.200 durant les 10 dernières années, selon le dernier rapport de prospective du cabinet Euroconsult. Le cabinet estime que d'ici à 2022, 580 petits satellites seront envoyés chaque année dans l'espace, soit une forte accélération par rapport aux cinq dernières années qui ont connu en moyenne 190 lancements annuels. "La moyenne devrait ensuite s'envoler à 850 satellites par an jusqu'en 2027", a ajouté Maxime Puteaux, consultant d'Euroconsult, cité dans un communiqué. Au total, ces lancements devraient représenter un chiffre d'affaires de 38 milliards de dollars pour les fabricants de satellites et les lanceurs, soit une multiplication par 5 par rapport à la décennie écoulée. Le cabinet estime par ailleurs que 80% de ces lancements devraient concerner une cinquantaine de constellations satellitaires, dont deux méga-constellations. Selon M. Puteaux, cette accélération des déploiements de petits satellites s'explique notamment par "l'amélioration des performances et une miniaturisation continue, qui redessine le marché, les clients ayant désormais la possibilité de choisir de petits satellites avec les mêmes capacités ou des satellites plus importants, avec plus de capacité". Dans le détail, les petits satellites devraient se concentrer autour de trois usages: la fourniture d'un accès internet fixe (3.500 satellites), pour les logements et entreprises, l'observation terrestre (1.400 satellites) et la collecte de données (850 satellites). Dans cette dernière catégorie, les usages concerneront la communication entre machines, l'internet des objets ou certains types de services de communications.