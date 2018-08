L'OTAN va réaménager une base aérienne en Albanie

L'OTAN prévoit de moderniser une base aérienne en Albanie, ce qui en fera la première de l'organisation dans les Balkans de l'ouest, selon le Premier ministre albanais Edi Rama. "L'OTAN va investir plus de 50 millions d'euros pour la première phase de ce projet, pour moderniser la base aérienne de Kucova", à 80 kilomètres au sud de la capitale Tirana, a écrit le Premier ministre sur sa page Facebook. Kucova servira de base de soutien pour les opérations de ravitaillement aérien, de logistique, d'entraînement et d'exercices menées par l'OTAN, selon Edi Rama, qui a précisé que les autorités albanaises étaient également en discussions avec les Etats-Unis pour une "plus grande modernisation des capacités aériennes de l'Albanie". Ce pays des Balkans a rejoint l'OTAN en 2009. L'aéroport de Kucova a été mis en service dans les années 1950 près de la ville éponyme, qui est plus tard devenue la ville de Staline suite au ralliement de l'Albanie à l'URSS. La ville a retrouvé son nom originel après la chute du régime communiste en 1990.