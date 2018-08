CFM International s'accorde avec l'IATA sur la compétition dans la MRO

C'est une convention insolite qui vient d'être conclue entre CFM International - coentreprise entre GE Aviation et Safran Aircraft Engines - et l'Association internationale du transport aérien (IATA). Les deux parties se sont entendues sur « un accord de règlement commercial concernant les politiques et activités MRO (maintenance, réparation et révision) de CFM », selon le communiqué du motoriste publié le 31 juillet. Celui-ci met fin à la plainte officielle déposée par l'IATA auprès de la Direction de la concurrence de la Commission européenne en mars 2016.



Par ce texte, CFM International entend ainsi « réaffirmer son engagement à maintenir et favoriser une concurrence forte et ouverte sur le marché de la MRO, ainsi que la nature compétitive de son modèle MRO ». L'IATA parle davantage d'un accord qui « entraînera une concurrence accrue sur le marché des ...