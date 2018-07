Leonardo s'envole à Milan après avoir revu à la hausse ses objectifs

Le titre du géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo S.p.A. s'envolait mardi matin à la Bourse de Milan après que le groupe a revu à la hausse une partie de ses objectifs pour 2018. Vers 09H25 GMT, l'action bondissait de 8,92% à 10,095 euros, dans un marché en hausse de 0,70%. Leonardo a annoncé lundi soir qu'il tablait désormais sur de nouvelles commandes de l'ordre de 14 à 14,5 milliards d'euros en 2018, contre 12,5 à 13 milliards prévus précédemment, pour refléter un contrat avec le ministère de la Défense du Qatar pour 28 hélicoptères multirôles NH90, qui devrait être confirmé d'ici la fin de l'année. Seule une partie était inclue jusque-là dans ses prévisions. Sur le premier semestre, les nouvelles commandes ont reculé de 9% sur un an, mais bonne nouvelle, celles de la seule branche hélicoptères, qui suscitait jusqu'à récemment de vives inquiétudes, ont bondi de 16,4%. Le groupe vise par ailleurs pour 2018 une dette nette de quelque 2,4 milliards d'euros, contre 2,6 milliards anticipés précédemment. Et il a maintenu inchangé son objectif d'un chiffre d'affaires annuel stable, à 11,5-12 milliards d'euros, et d'un résultat d'exploitation Ebita en petite hausse, à 1,075-1,125 milliard d'euros. Au deuxième trimestre, Leonardo (ex-Finmeccanica) a enregistré un bénéfice net de 56 millions d'euros, en recul important sur un an, mais supérieur aux attentes, les analystes tablant sur une perte. Ont pesé les effets de change et un accord sur des préretraites, qui permettra à terme de réduire les coûts. Le chiffre d'affaires a lui progressé de 3%, à 3,138 milliards d'euros. Leonardo a eu une année très difficile en 2017. Son bénéfice net a reculé de 46%, à 274 millions d'euros, et son chiffre d'affaires de 4%, à 11,527 milliards d'euros. Conséquence: par rapport à il y a un an, le titre a perdu quelque 32% à la Bourse de Milan, même si depuis un mois il est de nouveau reparti à la hausse (+20%). Son patron, Alessandro Profumo, a régulièrement souligné que 2018 serait une « année de consolidation ».