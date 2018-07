Groupe ADP récolte les fruits de sa stratégie d'internationalisaton

Le gestionnaire des aéroports parisiens, Groupe ADP, dont la privatisation est prévue par le gouvernement, a récolté les fruits de sa stratégie d'internationalisation avec un bénéfice net en forte hausse au premier semestre malgré les grèves du printemps en France. Le groupe a vu son bénéfice net bondir de 27% à 205 millions d'euros, et revu à la hausse une partie de ses prévisions sur l'année, a-t-il annoncé dans un communiqué lundi. Le trafic a progressé de 10,9% à 130,4 millions de passagers sur l'ensemble du périmètre, qui inclut ses acquisitions récentes: le groupe turc TAV Airports et Airport International Group (AIG), concessionnaire de l'aéroport d'Amman. Pour les seuls aéroports parisiens Charles de Gaulle et Orly, le trafic a progressé de 3,0% à 49,9 millions de passagers, « malgré l'impact des grèves », a-t-il précisé. Le chiffre d'affaires dépasse les 2 milliards d'euros (+43,9%) grâce à l'ensemble des activités et à l'intégration globale des résultats de TAV Airports et d'AIG. Sans ces deux entités, le chiffre d'affaires progresse de 3% à 1,5 milliard d'euros. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est ressorti à 815 millions d'euros (+33,6%) toujours grâce à TAV Airports et AIG, mais aussi « au dynamisme du trafic et à la maîtrise des charges courantes ». « Les résultats du premier semestre sont solides sur l'ensemble des activités », s'est félicité son PDG Augustin de Romanet, cité dans le communiqué. Outre l'international, le groupe « poursuit sa stratégie de développement de long terme, en préparant la construction du futur terminal T4 » qui permettra d'accroître la capacité d'accueil de Paris-Charles de Gaulle de 35 à 40 millions de passagers à horizon 2037, a-t-il ajouté. « Ce projet emblématique, structurant et ambitieux pour l'attractivité de l'Île-de-France et de ses territoires sera construit en plusieurs phases et son coût global est estimé entre 7 et 9 milliards d'euros », a conclu Augustin de Romanet. Côté perspectives, Groupe ADP prévoit désormais une hausse de son Ebitda consolidé « comprise entre +17% et +22% » en 2018 contre +10% à +15% jusque-là, grâce à l'intégration de TAV Airports et d'AIG. La prévision de hausse de l'Ebitda consolidé hors intégration de TAV Airports et d'AIG reste en revanche inchangée (entre +2,5% et +3,5%). Enfin, Groupe ADP maintient son hypothèse de croissance du trafic des aéroports parisiens, comprise entre +2,5% et +3,5% en 2018, mais revoit fortement à la hausse celle de TAV Airports. Celle-ci est désormais « supérieure à 30% » contre +10% à +12% précédemment. Le gouvernement a annoncé en juin dernier qu'il allait ouvrir la voie à une privatisation d'ADP et de la Française des Jeux, ainsi qu'à la cession de nouveaux titres Engie, dans le cadre de la loi Pacte sur la croissance des entreprises.