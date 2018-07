Décollage d'Ariane 5 avec 4 satellites Galileo à bord

Une fusée Ariane 5 a été lancée mercredi depuis Kourou en Guyane française, avec à son bord quatre satellites destinés au système de navigation européen Galileo, a constaté l'AFP. Le tir a eu lieu à 08H25 heure de Kourou (13H25 heure de Paris, 11H25 GMT). La durée de la mission est de 3 heures 56 minutes et 54 secondes. Ariane 5 est chargée de placer ces satellites - d'une masse de 718 kg chacun - sur une orbite circulaire à près de 23.000 km d'altitude. Projet emblématique de la Commission européenne, le système de navigation Galileo entend rivaliser avec les systèmes de géolocalisation américain et russe, tout en améliorant les services rendus aux utilisateurs grâce à une très grande précision et la datation du signal. Ce système de navigation sera utile dans les transports maritimes, ferroviaires, aériens, terrestres, les opérations de secours et de sauvetage, l'agriculture ou la prospection pétrolière. En cas de réussite de ce vol, le premier cycle de lancements sera achevé avec 26 satellites mis en orbite, un an et demi après la mise en service des premiers services. Les premiers satellites Galileo avaient été lancés en 2011. Plusieurs personnalités européennes ont assisté au tir depuis le centre spatial de Kourou : la commissaire européenne Elzbieta Bienkowska, la ministre française de la Recherche Frédérique Vidal et le secrétaire d'Etat à la transition écologique Sébastien Lecornu. Le système de géolocalisation européen, qui comportera à terme trente satellites, sera totalement déployé et opérationnel en 2021.