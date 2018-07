Stephan Miegel (Airbus DS) : « Tout le monde attend d'en apprendre plus sur SmartForce »

Un an après Skywise, Airbus a dévoilé SmartForce, son équivalent pour le monde militaire, lors du salon de Farnborough mi-juillet. Développé par Airbus Defense & Space, en partenariat avec Airbus Helicopters, SmartForce reprend le concept de plateforme de services numériques basés sur l'utilisation des données développé dans Skywise et l'adapte aux besoins spécifiques des clients étatiques. Stephan Miegel, vice-président principal en charge des Services pour les aéronefs militaires d'Airbus Defense & Space, a accepté de répondre aux questions du Journal de l'Aviation et nous en dit plus sur cet agent de la révolution numérique.



Qu'est-ce que SmartForce ? Un dérivé de Skywise ou un produit totalement nouveau ?



SmartForce est une suite d'outils et de services, majoritairement centrés sur la maintenance, que nous introduisons sur le marché. Naturellement, nous étendons ce qui est déjà fait sur Skywise ...