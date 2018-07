IAG, Ryanair, easyJet et Wizz Air portent plainte contre les grèves du contrôle aérien français

Le fait que la France soit une prétendante sérieuse au titre de championne du monde des grèves n'amuse plus du tout les compagnies aériennes européennes. Après avoir discuté avec le gouvernement puis menacé de porter plainte, certaines sont passées à l'acte. Le groupe IAG, Ryanair, easyJet et Wizz Air ont annoncé le 24 juillet qu'elles avaient déposé une plainte contre la France auprès de la Commission européenne en raison des grèves répétées du contrôle aérien.



Si aucune ne remet en question le droit de grève, toutes estiment que la France viole la loi européenne ayant trait à la libre circulation des personnes et des biens en ne permettant pas le survol de son territoire les jours de grève des contrôleurs. « Quand les contrôleurs font grève en Grèce et en Italie, les survols se poursuivent normalement. Pourquoi la France ...