Farnborough 2018 : un nouveau salon exceptionnel pour CFM International

Le motoriste franco-américain CFM International termine son salon britannique avec des commandes et des engagements d'achats pour un peu plus de 858 réacteurs LEAP et CFM56. En prenant aussi en compte les contrats de service à long terme (RPFH - Rate Per Flight Hour), l'ensemble de ces engagements représente une valeur totale de 15,7 milliards de dollars.



Le nombre de réacteurs vendus depuis le début de l'année par la coentreprise de GE and Safran Aircraft Engines dépasse désormais les 2200 exemplaires. « C'est une année formidable pour CFM », a déclaré Gaël Méheust, le PDG de CFM International.



Il a également rappelé que le 1000ème réacteur LEAP venait d'être livré et que la flotte en service avait enregistré plus de 1,5 million d'heures de vol.



A ce jour, 385 appareils des familles A320neo d'Airbus et 737 MAX de Boeing sont déjà service avec des réacteurs LEAP.



La liste des commandes et engagements enregistrés à Farnborough 2018



Hongtu Airlines : CFM56-5B + RPFH (408 millions de dollars)

Vistara : LEAP-1A (375 millions de dollars)

Loong Air : CFM56-5B & LEAP-1A + RPFH (500 millions de dollars)

STARLUX : LEAP-1A + RPFH (220 millions de dollars)

Comair : RPFH LEAP-1B (160 millions de dollars)

Aviation Capital Group : LEAP-1A & LEAP-1B (848 millions de dollars)

Air Lease Corporation : LEAP-1A & LEAP-1B (3,3 milliards de dollars)

Aeromexico : RPFH LEAP-1B (2,3 milliards de dollars)

Goshawk : LEAP-1B (580 millions de dollars)

CALC : CFM56-5B & LEAP-1A (550 millions de dollars)

Jackson Square Aviation : LEAP-1B (870 millions de dollars)

TAROM : LEAP-1B (145 millions de dollars)

Gol : LEAP-1B (435 millions de dollars)

Jet Airways : LEAP-1B (2,2 milliards de dollars)

VietJet : LEAP-1B (2,9 milliards de dollars)

Seacons Trading : LEAP-1B (29 millions de dollars)