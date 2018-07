Le BelugaXL décolle pour la première fois

La nouvelle génération de Beluga est dans les starting-blocks. Le premier exemplaire du BelugaXL a décollé pour la première fois le 19 juillet de Toulouse à 10h30. Il a réalisé un vol de 4h11, avec Christoph Cail aux commandes, assisté de Bernardo Saez-Benito Hernandez en tant que co-pilote et de l'ingénieur essais en vol Jean-Michel Pin.



Le programme d'essais en vol est désormais lancé. Il devrait cumuler 600 heures de vol en dix mois, à la suite de quoi le BelugaXL devrait obtenir sa certification. Il doit entrer en service en 2019 et officier aux côtés de la flotte existante de BelugaST entre onze sites de production d'Airbus en Europe.



Basé sur l'A330-200F et doté d'une masse maximale au décollage de 227 tonnes, le BelugaXL est plus long de 6 mètres que le BelugaST et plus large d'un mètre. Il présente une capacité accrue de 30% par rapport à son prédécesseur et pourra par exemple transporter deux ailes d'A350, quand chacune doit être transportée individuellement aujourd'hui.



Quatre autres appareils doivent être produits d'ici 2023. Ils remplaceront à terme les BelugaST actuels mais seront exploités simultanément durant quelques temps afin de répondre aux besoins suscités par la montée en cadences de plusieurs programmes d'Airbus (A320 et A350).