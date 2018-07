Le ministre des Transports veut une Alitalia contrôlée à 51% par le gouvernement

Le ministre italien des Transports, Danilo Toninelli, souhaite que 51% de la compagnie Alitalia restent sous contrôle de l'Italie, avec un "partenaire qui la fera voler". "L'+italianité+ est un point fondamental pour le futur" d'Alitalia, a déclaré le ministre, issu du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), selon des propos rapportés par les médias italiens jeudi. L'objectif est qu'Alitalia soit "une compagnie nationale avec 51% contrôlés par l'Italie et avec un partenaire qui la fera voler", a-t-il ajouté. Selon les médias, les hypothèses à l'étude seraient d'impliquer la Caisse italienne des dépôts (CDP), des entreprises publiques ayant un lien avec la compagnie ou encore Invitalia, l'agence pour le développement des entreprises qui dépend du ministère de l'Economie. Dans leur "contrat de gouvernement", la Ligue (extrême droite) et le Mouvement cinq étoiles affirmaient être "convaincus qu'Alitalia ne doit pas être seulement sauvée" mais aussi relancée dans le cadre d'un "plan stratégique national des transports". Les deux formations soulignaient qu'un tel plan ne pouvait "faire abstraction (d'une) compagnie aérienne nationale compétitive". "Nous sommes en train d'activer le dialogue avec de nombreux acteurs", afin "d'assurer un futur à cette entreprise", a affirmé de son côté le ministre du Développement économique, Luigi Di Maio, par ailleurs patron du M5S. Le patron de la Ligue Matteo Salvini avait déjà souligné le 5 juin que le gouvernement refuserait une vente par "petits morceaux" de la compagnie, se disant prêt à une intervention de l'Etat. Alitalia, qui emploie quelque 11.000 salariés, a accumulé les pertes ces dernières années face à la concurrence des compagnies à bas prix. Jusqu'alors détenue à 49% par Etihad Airways, la compagnie a été placée sous tutelle en mai 2017, après le rejet par les salariés d'un plan de restructuration prévoyant 1.700 suppressions d'emplois. Désormais dirigée par trois commissaires nommés par le gouvernement, elle a fait ces derniers mois l'objet de trois manifestations d'intérêt dont une de l'allemande Lufthansa et une autre de la compagnie britannique EasyJet. Il n'est pas certain que ces acteurs acceptent de n'avoir que 49% du capital d'Alitalia. Initialement fixée au 30 avril, la date-butoir pour sa cession a été repoussée à fin octobre par Rome.