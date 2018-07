Air Austral et Air Madagascar se rapprochent de Kenya Airways

Air Austral et Air Madagascar se dote d'un meilleur accès au continent africain. Les deux partenaires ont signé un protocole d'accord avec Kenya Airways établissant les principes d'un nouveau partenariat qui ferait de Nairobi un nouveau hub pour les deux compagnies de l'Océan Indien, aux côtés d'Antananarivo et Saint-Denis de la Réunion.



Le protocole d'accord conclu avec Air Austral et Air Madagascar était l'une des mesures du plan établi par Air Austral pour redresser la compagnie malgache. Lorsqu'il sera finalisé, il lui ouvrira notamment les portes de l'Afrique de l'Ouest.



Le partenariat devrait initialement se traduire par l'établissement d'accord de vols en partage de code pour renforcer l'axe Afrique - Océan Indien. Un axe qui intéresse beaucoup Kenya Airways en ce moment puisqu'elle s'est également rapprochée d'Air Mauritius en juin sur les liaisons entre Maurice et Nairobi.



Kenya Airways s'apprête également à lancer sa première liaison vers les Etats-Unis fin octobre, vers New York.