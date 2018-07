EasyJet reçoit son 1er A321neo et revoit ses perspectives à la hausse

Le 18 juillet a été rythmé par deux temps forts chez easyJet. La low-cost britannique a réceptionné son premier exemplaire de l'A321neo, qui devient l'appareil le plus capacitaire de sa flotte. Elle a fêté l'événement avec un vol à destination du salon de Farnborough. Un peu plus tôt, elle avait publié de bons résultats pour le troisième trimestre qui lui ont donné suffisamment de confiance pour réviser à la hausse ses projections de bénéfices sur l'année.



Le premier A321neo sera basé à Londres Gatwick et volera vers les destinations les plus prisées des voyageurs, plutôt loisir puisqu'il desservira notamment Malaga, Palma et Alicante.



L'A321neo d'easyJet a une capacité de 235 places, soit 30% supérieure à celle de ses A320 et 50% supérieure à celle de ses A319. Sa livraison marque l'introduction de la plus longue version de la ...