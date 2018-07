Farnborough 2018 : Thales fait un pas de plus vers l'avion autonome

Alors que le cockpit Avionics 2020 devrait devenir opérationnel sur un hélicoptère au cours des deux prochaines années, Thales prépare déjà l'étape suivante. Et c'est en toute discrétion que Peter Hitchcock, vice-président Avionique commerciale, a dévoilé ce nouveau projet le 17 juillet, au cours du salon de Farnborough. Celui-ci reprend les concepts développés à travers Avionics 2020, et y ajoute deux éléments majeurs étroitement liés : la connectivité permanente et l'intelligence artificielle. Le groupe français entend ainsi faire un bond en avant vers un appareil plus autonome, avec des cockpits plus légers et plus performants, qui pourrait aussi préfigurer les opérations à un seul pilote.



La première brique technologique de ce nouveau projet est l'introduction de la connectivité permanente. Si elle n'est pas encore une réalité, Peter Hitchcock affirme que celle-ci va dans le sens de l'histoire, ne serait-ce ...