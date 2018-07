Farnborough 2018 : alliance inédite dans le régional

Alors que la consolidation autour de compagnies majeures est devenue monnaie courante dans le ciel européen, il est plus rare de voir deux opérateurs régionaux faire alliance. Qu'à cela ne tienne, Air Nostrum et CityJet ont annoncé leur projet de rapprochement au cours d'une conférence de presse dans le chalet Bombardier, lors du deuxième jour du salon de Farnborough, le 17 juillet. Les deux futurs partenaires ont révélé avoir signé un protocole d'accord en vue de la création d'une holding qui chapeauterait les deux compagnies.



Le processus n'en est encore qu'à ses débuts. L'Espagnole Air Nostrum et l'Irlandaise CityJet doivent encore définir les contours de leur future entente. Pat Byrne, président exécutif de CityJet, explique ainsi que la répartition du capital de la future holding n'est pas encore fixée. De même, les modalités de fonctionnement doivent encore être ...