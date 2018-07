Boeing estime à 15 billions de dollars le marché des avions et services sur 20 ans

Après Airbus, c'est au tour de Boeing de se soumettre à l'exercice des prévisions de marché sur vingt ans. L'avionneur américain a publié son CMO (Current market outlook) le 17 juillet, au cours du salon de Farnborough, et fait miroiter des contrats exceptionnels à l'industrie. Il estime en effet de la demande en avions sur vingt ans va dépasser 42 700 appareils, pour une valeur estimée à 6,3 billions de dollars. A cela s'ajoute le marché des services, qui, lui, est valorisé à 8,8 billions de dollars.



Les prévisions de Boeing sont plus optimistes que celles présentées en 2017, avec une hausse de 4,1% du nombre d'appareils qui devraient être commandés. Randy Tinseth, VP marketing commercial de Boeing, souligne que c'est la première fois que l'avionneur prévoit une croissance dans toutes les régions du monde, y compris dans les marchés matures que sont l'Europe et l'Amérique du nord.



La demande sera stimulée par une grande vague de remplacement d'avions : plus de 900 appareils en service ont plus de 25 ans. A partir de 2025, le vieillissement de la flotte va s'emballer car cinq cents appareils atteindront leurs 25 ans chaque année, le double d'aujourd'hui. Ainsi, 44% des commandes qui seront signées seront vouées au remplacement. Malgré tout, la flotte mondiale devrait avoir doublé en 2037, avec 48 540 appareils en service.



Sans surprise, c'est le marché des monocouloirs qui pèse le plus, que ce soit en nombre d'avions - 31 360 - ou en valeur - 3,5 trillions de dollars. Boeing estime également que le marché aura besoin de 8 070 gros-porteurs, d'une valeur de 2,5 trillions de dollars, et 980 cargos gros-porteurs (280 milliards de dollars), ceci sans compter le marché des avions convertis qui est estimé à 1 670 unités. Le plus petit marché en valeur est celui des avions régionaux, qui aura besoin de 2 320 appareils pour 110 milliards de dollars.



Les services en croissance de 4,2% par an



Le doublement à venir de la flotte et le vieillissement de celle d'aujourd'hui va stimuler le marché des services, qu'il s'agisse de maintenance et d'ingénierie, de conversions ou de soutien à la chaîne de fournisseurs et aux opérations aériennes. Ainsi, la valeur des services sur vingt ans est estimée à 8,8 billions de dollars par Boeing, avec une croissance annuelle de 4,2%.



Plus en détail, le plus important marché en valeur sera celui des opérations (sol et cargo), qui représente la moitié du total avec 4,66 billions de dollars. La maintenance génèrera un chiffre d'affaires de 2,36 billions de dollars et le soutien aux opérations 1,115 billion. « Nous voyons un marché dans lequel les compagnies exportent toujours plus, où les données et leur analyse permettent de rendre les appareils et les réseaux plus efficaces et fiables, où les nouvelles technologies permettent de nouveaux services. Toutes ces tendances augmentent la demande pour des solutions intégrées tout au long de la vie opérationnelle de l'avion », indique Randy Tinseth.



En termes de répartition géographique, l'Asie Pacique reste la région la plus demandeuse, en nouveaux appareils (elle représente 40% des livraisons à venir) comme en services (38%). L'Amérique du nord et l'Europe sont les deux autres plus importants marchés.