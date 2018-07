L'industrie aéronautique française inquiète à quelques mois du Brexit

Le président du Gifas, qui représente les entreprises françaises de l'aéronautique et de l'espace, a fait part lundi de ses inquiétudes sur l'incertitude qui perdure autour du Brexit alors que l'échéance de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne approche. "Depuis le jour où le Brexit a été voté, on est inquiets", a déclaré Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough. "On passe d'un état connu à un état inconnu. Ce qui inquiète, c'est l'incertitude". "Cette période est relativement longue", a-t-il ajouté en rappelant l'importance des liens entre industriels du secteur des deux côtés de la Manche. "Le lien entre la Grande-Bretagne et la France a toujours été très développé et donc l'incertitude de ce que seront les accords après le Brexit est synonyme d'inquiétude pour les industriels français et européens et aussi britanniques", a-t-il dit. Selon lui, l'ASD, qui représente l'industrie aéronautique, de l'espace et de la défense en Europe, a dressé la liste des sujets sur lesquels il faudra prendre position après le Brexit. "Ce qui est chaud, c'est le nombre de sujets qu'il va falloir traiter dans un laps de temps qui sera forcément limité", a-t-il estimé. "Ce qui est inquiétant, c'est la quantité énorme du travail". En visite dans la matinée au salon de Farnborough, la Première ministre britannique Theresa May a assuré que le Royaume-Uni voulait "rester l'un des meilleurs endroits au monde pour les entreprises aéronautiques et l'un des leaders mondiaux de l'innovation" dans ce domaine. Elle a rencontré le patron d'Airbus Tom Enders. Celui-ci a mis en garde à plusieurs reprises contre un "Brexit dur" qui pourrait pousser l'avionneur européen à arrêter ses investissements au Royaume-Uni où il fabrique les ailes de ses avions.