Farnborough 2018 : Boeing et Embraer veulent créer plus de valeur avec leur rapprochement

Dennis Muilenburg et Paulo Cesar de Souza e Silva, respectivement PDG de Boeing et d'Embraer ont profité de l'ouverture du salon de Farnborough pour revenir sur les accords dévoilés le 5 juillet dernier et qui devraient amener à la création de deux coentreprises dans les avions commerciaux et la défense.



Pour rappel, Boeing et Embraer vont créer une structure dédiée aux avions commerciaux qui reprendra le programme d'E-Jets E2 d'Embraer. Boeing détiendra 80% de cette coentreprise avec un apport de 3,8 milliards de dollars.



Pour le PDG de l'avionneur brésilien, cet accord « historique » a beaucoup de potentiel. « Avec Boeing, nous allons avoir accès à un plus grand marché, à plus de capital, à plus de technologies (...) nous allons devenir une plus grande entreprise » s'est-il réjoui. « Cela va créer plus d'emploi au ...