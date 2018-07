Le bilan de toutes les commandes d'avions commerciaux de Farnborough

(Actualité Farnborough 2018) Comme le veut la tradition, les salons sont l'occasion pour les avionneurs pour dévoiler leurs derniers contrats en grande pompe. L'édition 2018 du salon de Farnborough ne déroge pas à cette règle. Voici un récapitulatif des annonces majeures, qui sera mis à jour régulièrement tout au long du salon.



AIRBUS



Sichuan Airlines va intégrer 14 A350

Airbus a confirmé que Sichuan Airlines avait passé une commande pour dix A350. L'accord, annoncé en février, s'accompagne d'un contrat de leasing pour quatre appareils supplémentaires, dont les livraisons débuteront cette année. Les A350 seront placés sur des liaisons vers l'Europe et l'Amérique du Nord.



Starlux Airlines s'engage sur 17 A350

Starlux Airlines a signé un protocole d'accord avec Airbus, portant sur l'acquisition de douze A350-1000 et cinq A350-900. La nouvelle compagnie taïwanaise s'était auparavant engagée sur des contrats de leasing pour dix A321neo et prévoit de lancer ses opérations au début de l'année 2020 sur le moyen-courrier puis en 2022 sur le long-courrier.



Airbus confirme la commande de Vistara pour 50 appareils de la famille A320neo

Airbus a confirmé le contrat annoncé par le groupe Tata la semaine dernière portant sur l'acquisition de 50 appareils de la famille A320neo pour Vistara. La lettre d'intention signée avec l'avionneur concerne treize appareils et s'accompagne de contrats de leasing pour 37 appareils supplémentaires. Tous seront motorisés par CFM International.



Wataniya recevra 25 A320neo

Golden Falcon Aviation a confirmé sa commande de 25 appareils de la famille A320neo (la répartition entre les modèles n'est pas encore déterminée) destinés à Wataniya Airways, annoncée lors du salon de Dubaï en novembre. Les appareils sont destinés à étoffer la flotte de la compagnie pour nourrir son expansion, notamment en point-à-point vers l'Asie (Bangkok et Guangzhou sont visés). Les livraisons devraient débuter en 2022. Wataniya espère redonner du poids au pavillon koweïtien dans son pays, alors qu'il ne détient que 30% de parts de marché aujourd'hui.



Goshawk Aviation commande 20 A320neo

La société de leasing Goshawk Aviation, coentreprise entre NWS Holdings Limited et Chow Tai Fook Enterprises basée à Dublin, a signé une commande pour vingt A320neo. La motorisation n'a pas encore été définie.



80 A320neo pour une société de leasing non identifiée

Une société de leasing a signé un protocole d'accord avec Airbus dans le but d'acquérir 80 appareils de la famille A320neo. Elle n'a pas souhaité révéler son identité, ni effectuer de choix pour la motorisation.



Le groupe Macquarie se dote de 20 A320neo

Une filiale du groupe australien Macquarie AirFinance a signé une commande ferme pour vingt A320neo, intégrant à son tour la liste des clients du monocouloir remotorisé - il possède déjà 110 Airbus de la famille A320 et neuf A330. Le choix de motorisation n'a pas encore été effectué.





BOEING



DHL s'engage sur 14 777F

Boeing a annoncé que DHL avait passé une commande pour quatorze 777F d'une valeur de 4,7 milliards de dollars. Elle s'accompagne de droits d'achat sur sept appareils supplémentaires. Une partie des Triple Sept figuraient au carnet de commande de l'avionneur mais leur cliente n'avait pas été identifiée. Les autres seront ajoutés lorsque la commande sera finalisée.



Jackson Square Aviation commande 30 737 MAX

Jackson Square Aviation a commandé trente 737 MAX d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, signant son premier contrat direct avec un avionneur. Les appareils destinés à la société de leasing figuraient au carnet de commandes de l'avionneur mais la cliente n'avait pas été identifiée.



Qatar Airways Cargo va intégrer cinq nouveaux 777F

Qatar Airways a finalisé l'acquisition de cinq 777F, d'une valeur de 1,7 milliard de dollars. L'accord préliminaire avait été dévoilé en avril. Les appareils viendront accroître la flotte actuelle de Qatar Airways Cargo, qui compte treize 777F et deux 747-8F, ainsi que huit A330 cargos.



United Airlines s'engage sur quatre 787-9 supplémentaires

United Airlines a décidé d'acquérir quatre nouveaux 787-9, d'une valeur de 1,1 milliard de dollars. Les appareils figuraient déjà au carnet de commandes de l'avionneur et seront livrés à partir de 2020. Ils doivent remplacer des long-courriers plus anciens actuellement en service.



TAROM devient cliente du 737 MAX

TAROM a officiellement signé une commande de cinq 737 MAX 8, d'une valeur de 586 millions de dollars. Les appareils figuraient déjà au carnet de commandes de Boeing mais TAROM n'avait pas été identifiée comme cliente. En parallèle, la compagnie roumaine a couvert ses appareils avec un programme d'échange pour les trains d'atterrissage et souscrit la solution Maintenance Performance Toolbox pour sa flotte actuelle de 737NG.



Goshawk s'engage sur 20 737 MAX 8

Goshawk Aviation a résolument décidé de se détacher de son modèle de société de leasing concluant uniquement des contrats de crédit-bail et a également signé une commande directe avec Boeing. Elle s'est engagée sur vingt 737 MAX 8 d'une valeur de 2,3 milliards de dollars, qui figuraient déjà sur le carnet de commandes de l'avionneur sans qu'elle ait été identifiée comme cliente.



GOL transforme des 737 MAX en MAX 10 et commande de nouveaux 737 MAX 8

GOL a décidé de transformer trente de ses 120 737 MAX 8 en 737 MAX 10 afin de se doter de capacités supplémentaires et de plus de flexibilité. La low-cost brésilienne a également choisi d'accroître sa commande pour y ajouter quinze 737 MAX 8 supplémentaires. Les livraisons s'étendront jusqu'en 2028. La flotte de 737 MAX sera couverte par différentes solutions de maintenance proposées par Boeing Global Services, comme la Maintenance Performance Toolbox ou l'EFPAC (Engine Fleet Planning and Costing).



SalamAir s'engage sur six A320neo

La jeune compagnie omanaise SalamAir s'est engagée sur six A320neo, qui rejoindront sa flotte actuellement composée de trois A320ceo. Cinq des appareils sont acquis en leasing. Ils lui permettront de faire grossir son réseau tout en améliorant la connectivité sur des routes mal desservies.



Jet Airways confirme une commande de 75 737 MAX 8

Boeing et Jet Airways ont de nouveau confirmé et officiellement signé une commande de la compagnie indienne pour 75 737 MAX 8. Les appareils ont une valeur de 8,8 milliards de dollars et figuraient déjà sur le carnet de commandes de l'avionneur, Jet Airways étant identifiée comme leur cliente.





EMBRAER



United Airlines commande 25 E175

United Airlines a annoncé la signature d'un nouvel accord avec Embraer, portant sur l'acquisition de 25 E175. Les appareils, d'une valeur de 1,1 milliard de dollars, doivent être livrés à partir du deuxième trimestre 2019 et remplaceront 25 CRJ 700 actuellement exploités par des partenaires sous la marque United Express.