Air Austral reste à l'équilibre en 2017-2018

L'année 2017 n'aura pas été de tout repos pour Air Austral. Mais malgré une importante vague de renforcement de la concurrence, la hausse des prix du carburant et la volatilité des taux de change, la compagnie réunionnaise est parvenue à garder son résultat net en léger bénéfice (à 340 000 euros). Il s'est toutefois bien résorbé par rapport à l'année dernière, où il dépassait 6 millions d'euros.



Air Austral voit dans ce maintien à l'équilibre une preuve de sa résilience. La compagnie a en effet notamment accusé l'arrivée de French bee sur l'axe Paris - Réunion et un bouleversement du paysage concurrentiel sur le régional. Elle a répliqué en accentuant sa stratégie de recherche de nouveaux relais de croissance, notamment en se renforçant sur l'axe Paris - Mayotte ou en rouvrant la liaison avec Marseille. C'est également dans cette optique qu'elle s'est rapprochée d'Air Madagascar et l'aide désormais à se redresser.



Malgré tout, la compagnie a subi une forte pression à la baisse de sa recette unitaire. Car avec une augmentation de 2,4% de son chiffre d'affaires (à 377,2 millions d'euros), elle a accusé une baisse de 37% de son résultat d'exploitation, à 5,2 millions d'euros.



Quant à sa filiale mahoraise, elle continue de son côté à se développer. Ewa Air a publié un chiffre d'affaires en hausse de 16,3% à 11,1 millions d'euros et un résultat net positif à 186 000 euros, malgré un pétrole très cher. Elle prévoit de renouveler sa flotte d'ici cet hiver, remplaçant deux ATR 72-500 par deux ATR 72-600.