L'indisponibilité « chronique » des hélicoptères des armées

Une disponibilité en berne et des chiffres notoirement bas. Un rapport sénatorial sur la disponibilité du parc d'hélicoptères met en avant - une nouvelle fois - les difficultés d'exploitation des voilures tournantes de l'armée française. Dans les conclusions de son rapport, le sénateur Dominique de Legge met en avant la suractivité et la surintensité des missions, une organisation complexe du MCO et l'hétérogénéité du parc - des facteurs, qui expliquent en partie le chiffre alarmant de 300 hélicoptères immobilisés sur un total de 467 appareils, toutes armées confondues. « Nous ne sommes pas au maximum de nos capacités », a déclaré le sénateur lors de la présentation de son rapport, affirmant que la disponibilité actuelle ne permettrait de satisfaire que la moitié des missions les plus dimensionnantes.



Le document indique que le coût du MCO des hélicoptères a grimpé ...