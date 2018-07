ATR annonce quatre contrats avant le salon de Farnborough

ATR n'a pas voulu attendre le rendez-vous de Farnborough pour faire ses premières annonces. L'avionneur franco-italien a annoncé le 13 juillet qu'il avait signé trois contrats portant sur l'acquisition de sept de ses biturbopropulseurs.



Le premier consiste en une commande ferme de deux ATR 72-600 et émane d'Air Botswana. Les appareils auront pour mission de lancer la modernisation de la flotte de la compagnie, qui compte actuellement trois ATR 42-500 et un ATR 72-500. Ils seront aménagés en configuration biclasse de 70 places et livrés à partir du quatrième trimestre.



Le deuxième contrat vient d'Air Saint Pierre et consiste en un protocole d'accord qui prévoit l'intégration d'un ATR 42-600. Lui aussi aura une fonction de modernisation puisqu'il remplacera son ATR 42-500 actuel (en service depuis 2009). Choisi notamment pour sa capacité à opérer par fort vent de travers, l'appareil permet de connecter Saint-Pierre et Miquelon au Canada et, de là, de profiter d'une connectivité avec le reste du monde.



Aurigny a signé une lettre d'intention pour trois ATR 72-600. Si la transaction est approuvée par les Etats de Guernesey, les appareils remplaceront les actuels ATR 72-500. Aurigny est particulièrement intéressée par l'option ClearVision. Ses ATR seront en effet équipés du système de vision améliorée (EVS) qui permet au pilote de profiter d'une vue augmentée de l'extérieur sur la visière tête haute qu'il porte, grâce aux données recueillies par une caméra externe. Un système particulièrement important dans les îles anglo-normandes, sujettes au brouillard. ATR estime qu'avec ce système, 50% des atterrissages non-autorisés en un an à Guernesey auraient pu être réalisés.



Drukair a de son côté signé une commande pour un ATR 42-600, qui devrait lui être livré en juillet 2019. La compagnie du Bhoutan sera la première au monde à bénéficier du système de vision combinée de ClearVision, qui intègre le système de vision améliorée (EVS) et celui de vision synthétique (SVS) qui génère des images du terrain et des obstacles à partir d'une base de données.