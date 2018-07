Norwegian se redresse au deuxième trimestre mais va ralentir sa croissance

Norwegian a publié des résultats en nette amélioration au deuxième trimestre par rapport à l'année dernière. La low-cost a réussi à dégager un bénéfice de près de 32 millions d'euros, là où elle avait perdu 73 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a bondi de 32% à 1,08 milliard d'euros.



La compagnie explique que cette performance a été atteinte grâce à une réduction de ses coûts unitaires. Ils ont baissé de 9% - 19% hors carburant. Dans le même temps, l'offre a augmenté de 48%.



« Bien que nous soyons au pic de notre phase de croissance, nous avons réussi à publier un bénéfice et à réduire les coûts au deuxième trimestre », se félicite Bjorn Kjos, le CEO de Norwegian, qui s'était alarmé de l'année « catastrophique » qu'avait été 2017. Il poursuit en expliquant que les investissements vont ralentir désormais. « A l'avenir, la croissance va ralentir et nous allons récolter ce que nous avons semé pour le bénéfice de nos clients, de nos équipes et nos actionnaires. »



Norwegian doit ainsi recevoir onze Boeing 787-9 (pour son entité londonienne), douze 737 MAX 8 et deux 737-800.



Norwegian estime en effet avoir atteint la taille critique pour améliorer sa rentabilité et être dotée du bon business model. Bjorn Kjos avait récemment indiqué que l'intérêt qu'a suscité la compagnie auprès de ses concurrentes - notamment IAG et Lufthansa qui ont des velléités de rachat - prouve que Norwegian « fait les choses bien ».