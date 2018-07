Ryanair annule 30 vols à cause d'une grève des pilotes irlandais

Une trentaine de vols Ryanair entre l'Irlande et le Royaume-Uni ont été annulés jeudi, en raison d'une grève de pilotes irlandais de la compagnie low cost qui réclament des hausses de salaire. La grève a été organisée par le syndicat irlandais des pilotes de lignes (IALPA). D'après la compagnie, 94 de ses plus de 350 pilotes irlandais y ont participé et le nombre de vols annulés correspond à un peu plus de 10% des vols prévus entre l'Irlande et le Royaume-Uni jeudi. Les revendications des grévistes concernent les conditions d'emploi au sein de la compagnie irlandaise à bas coût, notamment le salaire des pilotes et leurs congés annuels. Cette grève de pilotes est la deuxième en 32 ans d'existence pour le transporteur low cost, qui jusqu'à décembre dernier refusait catégoriquement de reconnaître les syndicats. Depuis la fin de l'année dernière, il a entamé des négociations avec des syndicats dans plusieurs pays pour les reconnaître formellement au cas par cas. Ce changement de direction à 180 degré de la part de Ryanair est intervenu après une crise à l'automne dernier, lorsque la compagnie a dû annuler plusieurs milliers de vols du fait d'un problème de planning de ses pilotes - révélateur d'un malaise social parmi les employés. En décembre dernier, un syndicat allemand avait organisé la première grève de pilotes de l'histoire de Ryanair, qui a été touchée depuis par un arrêt de travail de trois jours de son personnel de cabine au Portugal début avril. Les syndicats des personnels de cabine travaillant pour la compagnie en Belgique, au Portugal, en Italie et en Espagne ont aussi appelé à une grève les 25 et 26 juillet 2018 pour réclamer les mêmes conditions de travail aux salariés directement sous contrat avec la compagnie et à ses intérimaires.