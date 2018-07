Primera Air : « Nous allons très prochainement annoncer de nouvelles routes depuis Paris »

Primera Air était une compagnie plutôt discrète, jusqu'à ce qu'elle passe des commandes pour introduire des Airbus A321neo, A321LR et Boeing 737 MAX 9 à sa flotte et lancer des vols low-cost long-courrier sur le secteur transatlantique. Elle a encore davantage gagné en notoriété depuis que son projet est devenu réalité. Elle relie en effet Paris à New York depuis mi-mai, ainsi qu'à Boston et Toronto depuis fin juin. Anastasija Visnakova, sa directrice commerciale, nous présente cette nouvelle activité.



Primera Air était une compagnie relativement méconnue jusqu'à récemment mais elle a déjà un certain passé. Pouvez-vous retracer rapidement son histoire ?



Effectivement, nous ne sommes pas une start-up : nous sommes une compagnie qui a quatorze ans d'existence. Nous avons fait nos débuts en tant que compagnie charter. Depuis que nous faisons partie du groupe Primera (2008), nous ...