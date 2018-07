Le Zimbabwe lance son agence spatiale

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a créé mardi une agence spatiale nationale destinée à devenir un "outil de la modernisation et de l'industrialisation du pays", à trois semaines des prochaines élections générales. "Notre nouvelle trajectoire économique doit reposer sur une exploitation judicieuse de nos ressources naturelles et une industrialisation fondée sur les matières premières", a déclaré M. Mnangagwa, citant notamment l'agriculture. La future agence aura pour mission de déployer des satellites d'observation de la Terre et de navigation destinés à améliorer les performances agricoles, l'exploration minière, la surveillance sanitaire ou de la faune, a-t-il détaillé. Le nouvel homme fort du Zimbabwe a succédé en novembre à Robert Mugabe, qui a démissionné sous la contrainte de l'armée et de son parti après trente-sept ans de pouvoir. M. Mnangagwa a promis de relancer l'économie du pays, sortie exsangue du règne de son prédécesseur. Il part largement favori de l'élection présidentielle du 30 juillet, face à une opposition affaiblie et déchirée par la mort, en février, de son chef historique Morgan Tsvangirai.