Pourquoi Airbus ajoute une nouvelle catégorie d'avions commerciaux dans ses perspectives de marché

Eric Schulz, le nouveau directeur commercial d'Airbus, a présenté d'une façon différente les traditionnelles perspectives de marché à 20 ans de l'avionneur (Global Market Forcast).



Cette fois en effet, l'ensemble du marché des appareils de plus de 100 sièges est regroupé selon quatre catégories, un nouveau segment de marché baptisé « Medium » venant désormais s'ajouter pour regrouper les avions d'une capacité maximale de 300 passagers pour un rayon d'action de 5 000 nautiques.



Il s'agit bien évidemment d'une catégorie qui englobe finalement de façon assez large le fameux « Middle of the Market » qui intéresse tant Boeing, l'avionneur américain promettant un jour de lancer une nouvelle famille d'appareils sur ce marché.



Pour Airbus, la nouvelle catégorie Médium regroupe l'A321LR et une bonne partie des caractéristiques de l'A330neo, un intervalle de marché sur lequel ...