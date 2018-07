La Nouvelle-Zélande s'engage sur les P-8 Poseidon

Le ministère néo-zélandais de la Défense a confirmé l'acquisition de quatre P-8 Poseidon par le biais de la procédure de Foreign military sale américaine. Les avions de patrouille maritime devraient être livrés à partir de 2023. Ils remplaceront la flotte de P-3K Orion et seront également déployés pour des missions ISR, de surveillance maritime, de protection des océans ou encore de SAR et d'aide en cas de catastrophe humanitaire.



Le ministère indique par ailleurs vouloir compléter la flotte de P-8 par des avions de taille plus rédoire, voire par des drones et des satellites.



Le dérivé du 737-800 de Boeing a obtenu son IOC fin 2013. Il a d'ores et déjà été commandé par l'US Navy, l'Australie, le Royaume-Uni et l'Inde.