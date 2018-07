La Suisse lance l'appel d'offres pour ses futurs chasseurs

Conformément au calendrier, le département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a annoncé le 6 juillet avoir transmis « une première demande d'offre » en vue d'acquérir de nouveaux avions de combat. L'équivalent de la DGA, armasuisse, a envoyé le document « aux organismes gouvernementaux » concernés : l'Allemagne pour l'Eurofighter d'Airbus Defence & Space, la France pour le Rafale de Dassault Aviation, les Etats-Unis avec le F/A-18 Super Hornet de Boeing et le F-35A de Lockheed Martin, ainsi que la Suède pour le Gripen E de Saab. Les réponses sont attendues pour fin janvier 2019.



L'évaluation des offres s'appuiera notamment sur les données suivantes, pondérées en fonction de l'importance : efficacité opérationnelle (55%), assistance produit (25%), compensations directes (10%) et coopération (10%). Parmi les critères de sélection, la Suisse exige ...