La compagnie Alitalia se redresse, assure son patron

La compagnie aérienne Alitalia, placée sous tutelle en 2017, est en phase de redressement, avec une hausse en juin de son chiffre d'affaires passagers, indique un de ses patrons, Luigi Gubitosi, dans un entretien dimanche avec le Corriere della sera. "On termine le mois de juin avec une croissance de 10,6% du chiffre d'affaires passagers après une croissance de 7,6% en mai", déclare M. Gubitosi, nommé avec deux autres "commissaires" en mai 2017 par l'Etat italien à la tête de la compagnie alors menacée de faillite. "Au cours du second trimestre, le résultat d'exploitation (Ebitda) sera à l'équilibre après une perte de 100 millions l'an dernier", assure-t-il également. Ces bons résultats, qui prouvent que la compagnie est "sur la bonne voie", n'en rendent pas moins indispensable un plan de développement à cinq ans, particulièrement sur le long courrier, avertit toutefois M. Gubitosi. Alitalia, qui emploie quelque 11.000 salariés, a accumulé les pertes ces dernières années face à la concurrence des compagnies à bas prix. Elle a été placée sous tutelle en mai 2017, après le rejet par les salariés d'un plan de restructuration prévoyant 1.700 suppressions d'emplois. Désormais dirigée par trois commissaires nommés par le gouvernement, elle fait l'objet de trois manifestations d'intérêt pour son achat, dont une du groupe allemand Lufthansa et une autre de la compagnie britannique EasyJet. Initialement fixée au 30 avril, la date-butoir pour la cession d'Alitalia a été repoussée à fin octobre par Rome, les récentes élections italiennes et l'incertitude politique actuelle ayant retardé un éventuel accord.