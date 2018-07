L'Italie n'achètera pas d'autres avions chasseurs F-35, selon la ministre de la Défense

La ministre italienne de la Défense, Elisabetta Trenta, a annoncé vendredi que l'Italie n'achèterait "aucun autre F-35", l'avion de combat qui doit équiper la Marine italienne et dont le pays a commandé 90 appareils. "Nous n'achèterons aucun autre F-35 et nous sommes en train d'étudier toutes les possibilités afin de comprendre si notre intérêt, en termes économiques, et de réduire ou de maintenir" le programme, a déclaré Mme Trenta lors d'une interview à la télévision. "Si je décidais de réduire le programme, il y aurait de fortes pénalités à payer et il y a, en outre, autour du F-35 de fortes retombées en matière technologique, de recherche et d'emploi", a ajouté la ministre, proche du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème). La Marine italienne a réceptionné en janvier son premier chasseur à décollage vertical F-35, sur les 90 commandés à l'Américain Lockheed Martin pour remplacer sa flotte actuelle (composée de chasseurs Panavia Tornado, AMX et AV-8B Harrier). L'ensemble de la commande doit être assemblé sur l'unité de production de Cameri, au nord de l'Italie. Le F-35, dont les Etats-Unis sont le maître d'oeuvre, est conçu en coopération avec huit autres pays: le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Canada, le Danemark, la Norvège, l'Australie, la Turquie et l'Italie.