Appel à la grève fin juillet par Ryanair dans quatre pays de l'UE

Les personnels de cabine travaillant pour Ryanair en Belgique, Italie, Espagne et Portugal sont appelés à la grève fin juillet pour protester contre les pratiques de la compagnie aérienne à bas coûts, ont annoncé jeudi cinq syndicats. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion organisée à Bruxelles, cinq jours après la fin de l'ultimatum posé par ces syndicats pour que la compagnie irlandaise accepte leurs revendications. Ces cinq organisations demandent que Ryanair applique la législation de chacun des pays dans lesquels elle emploie du personnel et qu'elle accorde les mêmes conditions de travail aux salariés directement sous contrat avec la compagnie et à ses intérimaires. "Malheureusement, Ryanair a choisi de continuer à ignorer ses employés et n'a laissé aux syndicats que l'option d'appeler à une grève nationale de 24 heures pour le 25 juillet au Portugal, en Italie, Espagne et Belgique", ont indiqué les syndicats dans un communiqué. Le lendemain, le 26 juillet, une deuxième journée de grève est prévue au Portugal, en Espagne et en Belgique, mais pas en Italie, précise le communiqué, évoquant des "restrictions légales" limitant les possibilités d'action. "On veut de la dignité dans l'environnement de travail", a commenté sur la chaîne de télévision belge RTBF un responsable du syndicat espagnol Uso, Ernesto Iglesias. Il a reproché à Ryanair de transformer ses personnels navigants en simples "vendeurs". "La compagnie les force à vendre à hauteur d'un certain montant par vol et par passager, au détriment des tâches liées à la sécurité pourtant essentielles", a-t-il ajouté. "Il ne faut pas blâmer les gens qui prennent Ryanair, mais il doivent être conscients de ce qui s'y passe", a dit de son côté Didier Lebbe, du syndicat belge CNE/LBC (affilié à la Confédération des syndicats chrétiens), cité par l'agence de presse Belga. Il a dénoncé le fait que le personnel de Ryanair "ne commence à être payé que lorsque l'avion bouge", ce qui est "tout simplement illégal". Outre ces deux syndicats belge et espagnol, trois autres ont cosigné l'appel à la grève. Il s'agit des organisations SNPVAC (Portugal), Uiltrasporti (Italie) et du Sitcpla (Espagne). Ryanair ne reconnaît pour l'instant qu'au compte-gouttes les syndicats représentant son personnel (pilotes et personnels navigants). Ceux qui appellent à cette grève fin juillet ne sont pas reconnus.