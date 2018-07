C'est « un des derniers bastions des savoirs techniques de l'État », qui est sur le point de se transformer. La ministre des Armées Florence Parly a annoncé ce 5 juillet un plan de réforme de la Direction générale de l'armement, une feuille de route, plutôt qu'une refonte profonde de l'organisation. Efficacité, Europe, industrie et, bien entendu, innovation, sont les quatre domaines de cette réforme, présentée comme « impérative pour nos forces et leur succès ».



Il s'agira ainsi de délaisser le fonctionnement « en silo » et de mettre en place un dialogue « plus direct et plus pragmatique entre la DGA et les états-majors », déclare ainsi la ministre des Armées. Parmi les mesures évoquées, le regroupement des caractéristiques militaires et des spécifications techniques en un seul document et la réduction de six à trois phases de séquencement des programmes d'armement : préparation, réalisation, utilisation. Parmi les préconisations du ministère, l'intégration « dès la phase de préparation » des experts du MCO, mais également la fusion des essais de recette et des expérimentations en une seule campagne, afin de gagner en réactivité.



Concernant la dimension européenne, la DGA « doit être un moteur pour l'Europe des armements, un architecte pour les partenariats internationaux », a déclaré la ministre des Armées. « Nous ne pouvons pas prétendre parler d'Europe de la défense sans produire et acheter européen ». De source ministérielle, on indique qu'il est nécessaire que la DGA « s'organise avec ses partenaires pour voir comment organiser ces programmes », en faisant référence aux programmes d'envergure tels que le Système de combat aérien du futur, présenté comme l'un des modèles de cette nouvelle dynamique de la DGA. Le ministère souhaite par ailleurs privilégier davantage les accords d'État à État, avec l'objectif de renforcer les relations de partenariats entre la France et la nation cliente. Par ailleurs, « il s'agit d'éviter que la conclusion de ces accords ne vienne prendre sur la substance des armées et de la DGA », explique-t-on au ministère. Le soutien à l'exportation sera en outre renforcé par 400 personnes supplémentaires d'ici la fin de la LPM.



Troisième axe d'amélioration, les relations avec les industriels. « La DGA n'est pas un service d'intendance ni cette vieille grand-mère qui distribuerait des chèques en blanc », énonce Florence Parly, qui souhaite rééquilibrer les relations entre l'État et les industriels. « Nous devons travailler avec les industriels pour mieux définir en amont les caractéristiques des programmes et la manière dont ils pourront exporter », indique le ministère, qui évoque des « relations d'exigences extrêmement fortes avec les industriels ». Autre voeu de la ministre : ne pas payer « seul pour des systèmes d'armes qui bénéficieront à d'autres ». En clair, prendre en compte les perspectives d'exportation et réduire d'autant les coûts d'acquisition pour la France. Une nouvelle approche qui sera expérimentée lors du très prochain lancement du programme MICA NG.



Enfin, la DGA n'échappe pas à la volonté d'innovation du ministère, « c'est la condition de notre supériorité opérationnelle, la condition du succès de nos exportations, la condition de la sécurité et de la crédibilité de nos forces », martèle la ministre. L'agence d'innovation de la Défense, qui devrait être opérationnelle cet automne, « fédérera les efforts du ministère en matière d'innovation », avec un budget d'un peu plus d'un milliard d'euros par an, afin « d'élaborer une politique globale d'innovation », explique-t-on de source ministérielle. La nouvelle agence - qui attend encore un ou une dirigeant-e - se mettra en recherche de nouvelles méthodes en matière d'achat, de contractualisation ou encore de gestion des risques - au sein d'un portefeuille de projet et non plus projet par projet. Le ministère se défausse d'une appellation de « DARPA à la française » et préfère mettre l'accent sur l'ouverture à un écosystème dual. L'ensemble des dispositifs liés à l'innovation (MIP, Astrid, RAPID, etc.) seront intégrés à cette agence.



Cette réforme de la DGA n'est pas, en soi, une révolution, puisqu'elle s'appuie en grande partie sur des idées, des stratégies, des mesures déjà annoncées par ailleurs. Il en va ainsi pour l'intégration des experts du MCO dès la phase de conception des programmes d'armement, tout comme la prise en compte de « l'exportabilité » en début de processus, des mesures respectivement évoquées lors de la présentation du plan de transformation du MCO aéronautique en décembre dernier et dans le rapport au Parlement 2018 sur les exportations d'armement publié le 4 juillet. Il en va de même pour la coopération européenne, puisque le message a été maintes fois répété : tout programme d'armement d'envergure se fera à l'avenir en coopération bi- ou multilatérale, ou ne se fera pas.



Enfin, les accords intergouvernementaux font également l'objet de travaux depuis quelques temps déjà, le rapport sur les exportations d'armement précisant que ces derniers sont « toujours en cours de consolidation et de validation ». Pas de révolution donc, mais un vaste chantier tout de même.