Malte accueille le premier Airbus A380 d'Hi Fly Malta

Malte accueille son premier Airbus A380. Le ministre maltais des Transports a annoncé le 4 juillet que le premier Super Jumbo d'Hi Fly Malta avait atterri à La Vallette. Il porte déjà son immatriculation maltaise, 9H-MIP, et va désormais rejoindre les hangars de la société de peinture d'avion Aviation Cosmetics afin de recevoir sa livrée.



L'appareil est issu de la flotte de Singapore Airlines (MSN 6) et venait directement de Singapour. Hi Fly Malta va exploiter un autre exemplaire de l'A380, lui aussi issu de la flotte de Singapore Airlines. La compagnie singapourienne s'est séparée des cinq premiers Super Jumbos qu'elle a acquis et réceptionnés en 2007 et 2008 pour les remplacer par des appareils neufs.



Le groupe portugais Hi Fly avait officialisé l'acquisition des deux appareils au mois d'avril, ouvrant ainsi le marché de l'occasion au programme. Un signal très positif pour Airbus qui a aussi dû faire face à l'annonce par Dr Peters du démantèlement des deux premiers appareils retirés pour en revendre les pièces détachées.



Les A380 conserveront la configuration cabine de Singapore Airlines, avec 471 places dont douze de fauteuils de première classe et soixante de Business au pont supérieur. L'IFE sera fourni par Panasonic, avec son système CX2.