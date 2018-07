Tsaradia, la filiale intérieure d'Air Madagascar, est lancée

La compagnie va débuter ses opérations avec quatre ATR 72 et trois Twin Otter, pour lesquels 27 pilotes ont été recrutés et formés au premier trimestre, et devrait desservir dix destinations à Madagascar. Elle augmentera ainsi l'offre de sièges de 83% cet été.



Tsaradia (qui signifie « bon voyage » en malgache) est la réponse d'Air Madagascar et sa partenaire Air Austral à l'un des axes du plan stratégique Alefa 2027, celui de faire face à la demande jusqu'alors insatisfaite pour des vols intérieurs à Madagascar, un très grand territoire avec des infrastructures (routières comme aéroportuaires) trop peu développées.



Si la compagnie a pour vocation prioritaire le développement de ce réseau domestique et bien qu'indépendante, elle s'acquittera de sa tâche en coordination avec Air Madagascar, Air austral et Ewa Air afin d'améliorer les connexions dans la région.





