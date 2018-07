AFI KLM E&M monte en puissance sur le LEAP

Bientôt deux ans après son entrée en service, l'offre de maintenance pour le LEAP commence à s'étoffer. AFI KLM E&M entend bien ne pas passer à côté de ce marché potentiel gigantesque avec près de 15 000 moteurs déjà commandés. Le groupe franco-néerlandais a rapidement pris les devants avec l'obtention d'un premier agrément de l'EASA en avril dernier, puis de la FAA, fin mai. Et l'achèvement d'un premier chantier d'importance vient d'être annoncé le 4 juillet.



AFI KLM E&M est désormais habilité par les autorités américaines et européennes pour réaliser des opérations de maintenance sous l'aile et sur site sur les LEAP-1A (qui motorisent les Airbus A320neo) et LEAP-1B (qui équipent les Boeing 737 MAX). Le groupe annonce ainsi pouvoir pratiquer des prestations telles que l'habillage des moteurs, des inspections boroscopiques ou l'échange d'unités remplaçables en ligne (LRU) pour ...