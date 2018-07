Une nouvelle usine de Safran Aircraft Engines vient soutenir le ramp-up du LEAP

Le groupe Safran a inauguré son nouveau centre de production d'aubes de turbine basse pression en Pologne le 4 juillet, en présence de Philippe Petitcolin, le Directeur Général de Safran et d'Olivier Andriès, le Président de Safran Aircraft Engines (SAE).



Baptisée Safran Aircraft Engines Poland, cette nouvelle usine est implantée au coeur du pôle industriel polonais Aviation Valley près de Rzeszow. Fruit d'un investissement de 48 millions d'euros, elle va accompagner le ramp-up du moteur LEAP avec un objectif de plus de 800 000 aubes produites par an à horizon 2022.



Imaginée au départ par l'usine polonaise de Safran Transmission Systems, l'activité de Safran Aircraft Engines Poland va permettre de diversifier les sources d'aubes de turbine du LEAP pour une plus grande sécurisation de la production du programme.



A terme, le site polonais pourra ainsi produire 30 à 40% des aubes de turbine BP du LEAP, s'ajoutant ainsi à la production de l'usine Safran de Querétaro au Mexique (10 à 20%), la petite moitié restante étant quant à elle produite par des acteurs externes comme Malichaud (Chromalloy).



Comme l'a souligné Ronan Carrolaggi, le directeur du site, le chantier de cette nouvelle implantation a été très rapidement mené avec une première pierre posée en 2015 pour un démarrage de la production en décembre dernier.



Safran Aircraft Engines Poland emploie déjà 200 personnes et devrait atteindre une production de 180 000 aubes cette année, aussi bien pour le LEAP-1A (A320neo) que pour le LEAP-1B (737 MAX).