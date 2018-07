Le Groupe ADP va concevoir le nouvel aéroport d'Ho Chi Minh Ville

Le Groupe ADP est toujours désireux de travailler au Vietnam. Associé à des partenaires vietnamiens et japonais, il vient de remporter un contrat pour l'étude de faisabilité du second aéroport d'Ho Chi Minh Ville. ADP Ingénierie va ainsi participer à la conception de la nouvelle plateforme Long Thanh (LTIA - Long Thanh International Airport).



La filiale du groupe ADP avait déjà travaillé avec ACV (Airports Corporation of Vietnam) sur le choix du site et la définition du plan de masse du nouvel aéroport. Cette fois, sa mission porte sur la première phase de son développement, qu'elle doit amener au stade du design préliminaire. L'objectif est de le doter d'une piste, d'une tour de contrôle, d'un terminal passager - qui sera dessiné par le cabinet coréen Heerim - et des infrastructures associées.



L'exécution du contrat devrait s'étaler sur quatorze mois et être approuvé par l'Assemblée nationale vietnamienne à l'automne 2019. L'objectif est que la plateforme soit opérationnelle en 2025, avec une capacité initiale de 25 millions de passagers.



Le Groupe ADP essaie d'être très actif au Vietnam, afin de profiter de la croissance annoncée du marché - il l'estime à 20% par an rien qu'à Ho Chi Minh Ville. Il avait déjà essayé d'acquérir une participation de 20% dans ACV en 2016 et avait été invité par le gouvernement vietnamien à des négociations exclusives. Le projet avait bien avancé avant d'être abandonné en 2017. Pour autant, le groupe français n'a pas tourné le dos au Vietnam, où il a également participé à l'optimisation des capacités de l'aéroport actuel d'Ho Chi Minh Ville (Tan Son Nhat).