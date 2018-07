British Airways reste toujours ouvert à de nouveaux Airbus A380

Willie Walsh continue de souffler le chaud et le froid sur la possibilité d'une nouvelle commande d'Airbus A380. Le PDG du groupe IAG a redit le 2 juillet que le groupe était tout à fait ouvert à intégrer de nouveaux appareils dans la flotte de British Airways mais qu'il attendait qu'Airbus présente une offre intéressante.



Actuellement, British Airways exploite une douzaine de Super Jumbos dans sa flotte, des appareils qu'elle a intégrés entre l'été 2013 et l'été 2016. Et Willie Walsh en est très satisfait : « nous sommes probablement l'une des rares compagnies à aimer l'A380 », affirme-t-il. « C'est un avion difficile à exploiter mais il est parfait pour Heathrow. »



Il maintient qu'il voit tout à fait la place pour une vingtaine d'appareils dans la flotte de la compagnie britannique mais cela fait plusieurs mois qu'il demande à Airbus de faire des efforts sur les prix - il les avait qualifiés d'« inacceptables » au début de l'année et déclaré qu'il attendait une « vraie proposition » de la part de l'avionneur. Depuis, il a annoncé que les négociations étaient rompues.



British Airways envisage toutefois aussi la possibilité d'acquérir des avions de seconde main. Une option qui ne s'envisage pas à la légère toutefois. « Tous les A380 ont des configurations très différentes et reconfigurer un A380 aux standards de British Airways reviendrait très cher, entre les sièges, les galleys, les systèmes, tout serait à refaire. Cela nous coûterait 30 millions de dollars. »



L'expansion de la flotte A380 n'est donc pas d'actualité, officiellement. « Mais si Airbus a une offre intéressante à faire, ils ont mon numéro de portable », plaisante Willie Walsh.