L'aéroport de Nice lance deux nouveaux projets pour étendre ses capacités à 18 millions de passagers par an

Aéroports de la Côte d'Azur a confirmé le 26 juin le lancement de deux projets d'extension du Terminal 2 de Nice qui permettront de porter la capacité des infrastructures de la plateforme à 18 millions de passagers par an, contre 13,5 millions aujourd'hui. Inauguré en 1987, le Terminal 2 de l'aéroport Nice Côte d'Azur dispose à lui seul d'une capacité annuelle de l'ordre de 8 millions de passagers par an.Le premier projet consiste en la construction d'une nouvelle jetée au sud-ouest des installations qui sera livrée mi-2021. Elle prendra notamment la place des actuelles aires de parking avions XY (aviation d'affaires), ajoutant 6 postes avions supplémentaires (pour monocouloirs) qui seront créés dès cet hiver et qui seront compatibles avec l'accueil de 2 avions très gros-porteurs (jusqu'à l'A380).Le gestionnaire annonce cependant que la nouvelle jetée permettra de traiter les avions en «», c'est à dire sans la création de passerelles télescopiques, l'embarquement / débarquement se faisant directement à pied depuis la jetée.A titre de comparaison, l'actuel Terminal 2 dispose aujourd'hui de 14 postes avions au contact et de 29 portes d'embarquement. Selon Aéroports de la Côte d'Azur, cette nouvelle jetée permettra de traiter de façon totalement mixte et modulaire, les passagers Schengen et non-Schengen. Tous les nouveaux parkings avions disposeront par ailleurs d'une alimentation électrique en 400Hz, limitant ainsi l'utilisation des APU et de GSE dédiés.Le second projet consiste quant à lui à la construction un nouveau bâtiment qui pourra assurer l'ensemble des processus passagers, notamment en amont de la zone stérile (enregistrement, PIF, tri-bagages, livraison bagages) mais qui ne comprendra de nouvelle zone commerciale. L'ouverture du nouveau bâtiment est prévue pour 2022/2023.Troisième aéroport français après Roissy CDG et Orly en nombre de passagers, l'aéroport de Nice a vu son trafic croitre de 7,1% l'année dernière (13,3 millions de passagers).