Le H145M s'exporte en Hongrie

Après l'Allemagne, la Thaïlande et la Serbie, la version militarisée du biturbine légers H145 d'Airbus Helicopters a trouvé son quatrième client. Le ministère hongrois de la Défense va équiper ses forces armées de 20 H145M, a annoncé l'hélicoptériste ce 29 juin. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé, il comprend par ailleurs un volet formation, entraînement et soutien technique.



Les appareils seront équipés du système d'arme modulaire HForce, qui permet d'offrir des capacités d'attaque, avec l'ajout possible de roquettes de 70mm, d'une mitrailleuse de 12,7mm ou encore d'un canon de 20mm. Le système a été testé en vol sur un H145M pour la première fois en août 2017, la qualification finale des capacités balistiques est attendue pour la fin de cette année.