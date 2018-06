Joszef Varadi, CEO de Wizz Air : « si un projet fait augmenter les coûts, cela ne nous intéresse pas »

Créée en 2003, Wizz Air a connu des débuts discrets avant d'attirer de plus en plus d'attention, notamment à coups de commandes géantes passées auprès d'Airbus, au salon du Bourget en 2015 et, plus récemment, à celui de Dubaï en 2017. Au début du mois, la low-cost hongroise a passé un cap en réceptionnant son centième Airbus de la famille A320 et sa croissance ne ralentit pas. Jozsef Varadi, son fondateur et CEO, nous explique ce succès.



Wizz Air reçoit ses avions à un rythme d'un par mois et enregistre une croissance moyenne de 20% par an. Quelle est la raison de ce succès ?



Nous avons un business model très bien défini et nous nous y tenons, nous restons très concentrés sur son exécution. Souvent, des compagnies aériennes démarrent très bien puis s'éloignent de leur business model. ...