Airbus et Safran renforcent la compétitivité de la famille Ecureuil

La prégnance croissante du support dans l'offre commerciale des constructeurs ne cesse de se vérifier. Airbus Helicopters et Safran Helicopter Engines ont ainsi décidé de s'attaquer aux coûts de maintenance directs du moteur Arriel 2D pour renforcer l'attractivité des monomoteurs légers H120 et H130, la famille Ecureuil qui constitue l'entrée de la gamme de l'hélicoptériste européen.



Les deux partenaires ont travaillé sur deux axes. Le premier consiste en un allongement de 25 % du temps maximal entre deux révisions (Time Between Overhaul). Le TBO des deux hélicoptères passe ainsi de 4 000 à 5 000 heures pour les appareils neufs comme pour l'ensemble de la flotte déjà en service.



Le deuxième axe ne concerne que les hélicoptères livrés depuis le début de l'année. Il s'agit d'une extension de la période de garantie, qui passe à 3 ...