L'Airbus ACJ320neo entre en assemblage final

La famille ACJ est prête à intégrer un nouveau membre. Airbus a annoncé le 27 juin qu'il avait lancé l'assemblage final du premier ACJ320neo à Hambourg. L'appareil, destiné à Acropolis Aviation, doit être livré au quatrième trimestre 2018. Un second appareil va suivre pour une livraison également prévue pour la fin de l'année, celui-ci destiné à Comlux.



Le premier ACJ320neo sera livré en configuration « green ». Il partira ensuite à Bâle, dans les installations d'AMAC Aerospace, qui se chargera d'installer son intérieur. Acropolis Aviation avait déjà annoncé que celui-ci avait été dessiné par le studio design Alberto Pinto. Elle a également révélé lors du dernier salon EBACE que les systèmes de gestion cabine et de divertissement en vol seraient de nouveau fournis par Rockwell Collins. L'appareil devrait être prêt à entrer en service au quatrième trimestre 2019.



L'ACJ320neo est basé sur l'A320neo et intègre donc la nouvelle motorisation (LEAP-1A de CFM International pour le premier) et les Sharklets qui améliorent ses performances. Par ailleurs doté d'une soute renforcée pour pouvoir transporter des réservoirs carburant centraux additionnels et gagner en autonomie, il peut transporter 25 passagers sur 11 100 km et est capable de relier Londres à Pékin par exemple. D'autres modifications ont été apportées par rapport à l'A320neo commercialisé auprès des compagnies aériennes, comme l'intégration d'escaliers et une altitude cabine moins élevée.



Lancée en mai 2015 avec le contrat d'Acropolis, la famille ACJ320neo a enregistré des commandes pour neuf appareils. Parmi eux, six sont des A320neo (celui de la société britannique, trois pour Comlux et deux pour des clients souhaitant garder l'anonymat) et trois sont des ACJ319neo (pour K5 Aviation, Alpha Star et un client asiatique). La livraison du premier ACJ319neo est prévue pour le quatrième trimestre 2019. Cet appareil pourra transporter huit passagers sur 12 500 km.